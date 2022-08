Borrell: venelastele üldise viisakeelu kehtestamine pole hea mõte

Borrell ütles, et Euroopa Liit ei peaks avama oma uksi oligarhidele, kuid „on palju venelasi, kes tahavad riigist põgeneda, sest nad ei taha sellises olukorras elada“.

EL kavatseb 31. augustil Prahas toimuval välisministrite mitteametlikul kohtumisel arutada Venemaa turistidele reisiviisade keelustamist. Sellised riigid nagu Eesti, Läti ja Soome nõuavad, et keeld hõlmaks kogu blokki.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz on seoses ulatusliku viisakeeluga kutsunud üles ettevaatlikkusele.

„See pole Vene rahva sõda, vaid Putini sõda,“ väitis Scholz eelmisel nädalal. Ka Portugal on öelnud, et ei toeta viisakeeldu.

Eesti on teatanud, et kui EL ei jõua kokkuleppele, kehtestab riik Venemaa kodanikele üldise Schengeni viisakeelu, sulgedes ühe Euroopa Liidu maismaapiiridest Venemaale. Eesti esitab vastava ettepaneku enne välisministrite kohtumist EL-i täitevorganile Euroopa Komisjonile. Lennuühendus Venemaaga kaotati ära juba peatselt pärast seda, kui Venemaa Ukrainasse tungis.

Borrell nentis, et mõned riigid on viisakeeldude osas kehtestanud juba teatud meetmeid, mida teised EL-i riigid ei kavatse toetada, märkides, et oleks olnud parem arutada seda kõigepealt EL-i tasandil.