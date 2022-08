VIDEO | Venemaa sõjavangist pääsenu: mõnele pisteti nõelad haavadesse, teisi piinati veega

„Sealsed poisid kannatasid räige piinamise all: mõnele pisteti nõelad haavadesse, teisi piinati veega, ravimiseks puudusid vastavad medikamendid,“ rääkis sõjavangis olnud Vladõslav Žaivoronok Kiievis antud pressikonverentsil. „Puudusid ka teadmised, kuidas ühe või teise sõduri eest peaks hoolt kandma,“ lausus ta Reutersi vahendusel.

Venelaste kätte langenud Denõs Chepurko lisas, et Ukraina sõdureid piinati selleks, et viimased tunnistaksid ennast tsiviilelanike pommitamistes süüdi. „Nad tahtsid süü meie peale lükata,“ meenutab ta. „Kui ma ütlesin, et ma seda ei tee, peksid nad mind toigastega, aga ma ei kirjutanud ikkagi millelegi alla.“