Britid: Venemaa üritab luua ujuvsilda, et taastada ühendus oma Hersonis paiknevate vägedega

Nädalavahetusel alustas Venemaa pargaste liigutamist, et ehitada üle Dnepri jõe, Ukraina rünnakute tõttu kasutuskõlbmatuks muutunud Antonivka maanteesilla kõrvale mahukas ujuvsild. Sild oli Venemaa jaoks peamine ühenduslüli, millega Hersonis paiknevaid vägesid varustati.

Hersonis paiknevad Vene väed on mitu nädalat pidanud varustuse saamiseks lootma parvlaevale, mille kandevõimekus on piiratud. Kui Venemaa oma improviseeritud ujuvsilla valmis saab, suurendab see nende võimekust üle Dnepri jõe oma vägesid varustada. Samas oleks ujuvsild endiselt haavatav Ukraina pealetungi suhtes, kirjutab Suurbritannia kaitseministeerium tänases julgeolekuülevaates.