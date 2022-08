Perearstid: just nüüd on õige aeg end koroona vastu vaktsineerida

„Täna teame, et vaktsineerimine ei anna täielikku kaitset haigestumise vastu, kuid haigus kulgeb enamasti kergemalt ja inimesed ei satu haiglasse,“ selgitas perearstide seltsi juhatuse liige dr Elle-Mall Sadrak. „Õige aeg kaitsesüstiks on just nüüd, sest nii jõuab tekkida ka vajalik kaitse. Panen perearstina kõigile südamele, et kui olete otsust edasi lükanud, siis nüüd kindlasti tegutseksite. Koroonaviirusega nakatumine võib kaasa tuua pikaajalised vaevused, mis häirivad igapäevaelu veel pikalt pärast tervenemist. Samuti näitab praktiline kogemus, et riskirühmadesse kuuluvad inimesed põevad raskemalt ning mõistlik on teha kõik, et seda vältida,“ kinnitas dr Sadrak.