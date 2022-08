USA luure: Venemaa plaanib rünnakuid Ukraina tsiviilelanikkonna ja valitsusasutuste pihta

„Meil on teavet selle kohta, et Venemaa suurendab lähipäevil jõupingutusi Ukraina tsiviilinfrastruktuuri ja valitsusasutuste vastu suunatud rünnakute korraldamiseks. Arvestades Venemaa varasemat käitumist Ukrainas, oleme mures jätkuva ohu pärast, mida Venemaa löögid kujutavad tsiviilelanikele ja tsiviilinfrastruktuurile,“ ütles nimetuks jääv ametnik.

24. augustil tähistab Ukraina oma 31. iseseisvuspäeva. 22.–25. augustini on Kiievis massiüritused keelatud , kuna kardetakse Venemaa rünnakuid. Kiievi linnaelanikel soovitatakse olla ettevaatlikud ja sireene mitte ignoreerida.

Sõjandusekspert ja Ukraina relvajõudude reservkolonel Oleg Ždanov ütles, et Valgevene valmistub Ukraina iseseisvuspäeval ulatuslikuks raketirünnakuks. Ta usub, et vaenlane võib rünnata korraga kolmelt poolt – Valgevenest, Mustalt merelt ja Venemaalt, vahendab The Kyiv Post.