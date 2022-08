OTSEBLOGI | Ukraina tunnistab 9000 kangelase hukkumist

„Paljude laste eest tuleb hoolt kanda, sest nende isad on läinud rindele ja on võib-olla nende peaaegu 9000 kangelase hulgas, kes on tapetud,“ ütles Zalužnõi foorumil „Defenders. Roll Call“, vahendab Interfax-Ukraine. Zalužnõi ei täpsustanud, kas luges võitlejate hulka sõdurid, kes hukkusid 2014. aastast kuni tänavu kevadeni kestnud sõjalises tegevuses Donbassis. Viimane ametlik kinnitus hukkunud Ukraina kaitsjate arvu kohta pärineb aprillist, mil Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et surma oli saanud kuni 3000 sõdurit.