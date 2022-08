Rein Toomla Parempoolsetele suurt edu ei ennusta: neil tuleb vaest Lavly Perlingut niivõrd ära kasutada kui vähegi võimalik

Millise erakonna toetajaskond Parempoolsete tõttu valimistel väheneda võib?

Toomla tõi esimese asjana välja Isamaa, kuid „nipet-näpet“ võivat tulla näiteks nii Reformierakonna kui ka EKRE seniste valijate seast.

Valimiskampaania läbiviimiseks peavad nad leidma oma Parvel Pruunsilla.

„Mingi osa neist võib ehk Parempoolseid seetõttu eelistada, et nad on end kuulutanud… noh, parempoolseteks. Manifestist annab välja lugeda, et nende silmis on hetkel peamiseks probleemiks riiklikud toetused ning parempoolse lähenemise alusel peaks inimestel rohkem omavastutust olema, ei saa riigile lootma jääda,“ tõi politoloog välja. „Mitme erakonna hulgas võib olla inimesi, kes nõustuvad sellega, et riik toetab ja sekkub liiga palju.“

Toomla nentis, et kuigi selline segment võib praeguste parlamendiparteide hääletajate seas leiduda, ei saa seda liiga suureks mõelda – suur osa valijaskonnast vaatab energiakriisi ja inflatsiooni taustal toetuste peale soosivalt. Küll aga arvab ta, et uue erakonna lähenemine võiks meeldida ettevõtlikematele inimestele.

„Eriti just väikeettevõtjatele. Nad võiksid tõsiselt hakata mõtlema näiteks maaettevõtjate peale, kuna paistab, et EKRE on selle seltskonna ära unustanud,“ sõnas politoloog. See tähendaks ka potentsiaalset täiendust partei rahakassasse, märkis ta. „Valimiskampaania läbiviimiseks peavad nad leidma oma Parvel Pruunsilla,“ naljatas Toomla. „Kuskilt nad peavad ju selle raha saama. Kuid pigem paljudelt ja vähe, mitte ühelt ja palju.“

Hiline start

On sel värskel erakonnal üldse künnise ületamiseks lootust? Millised perspektiivid Parempoolsetel politoloogi silmis on?

„Vaevalt, et erakonda saadab uskumatu edu,“ ütles Toomla. Talle tundub, et partei üritab korrata Res Publica omaaegset fenomeni, kuid ajasurve ja muude faktorite tõttu pole see tema silmis võimalik. „Praegune toetus on poolteist kuni kaks protsenti. Valimisteni on aega pool aastat. Võib-olla jääb sellest väheks. Kui vaatame edukamaid uusi tulijaid minevikust, siis algusaeg on olnud valimistest veidi kaugemal. Mis oleks õige aeg olnud? Aasta või natuke rohkem.“