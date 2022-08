Iseseisvuspäeva ootel: Kiievis on rahvakogunemised keelatud, kardetakse ulatuslikku raketirünnakut kolmest suunast

22.–25. augustini on Kiievis massiüritused keelatud. Linnaelanikel soovitatakse olla ettevaatlikud ja sireene mitte ignoreerida, vahendab The Kyiv Post.

Ukraina strateegilise kommunikatsiooni keskus (StratCom) ütles: „Ukraina territooriumil S-300 rakettidega massilise tulistamise oht on ilmne. Arvestades mitme rongi saabumist Venemaalt enne 20. augustit, on selge, et venelased valmistuvad 24. augustil Ukrainat ründama,“ teatas StratCom oma kodulehel ja ühismeedias.

Sõjandusekspert ja Ukraina relvajõudude reservkolonel Oleg Ždanov ütles, et Valgevene valmistub Ukraina iseseisvuspäeval ulatuslikuks raketirünnakuks. Ta usub, et vaenlane võib rünnata korraga kolmelt poolt – Valgevenest, Mustalt merelt ja Venemaalt.

Zelenskõi: Venemaa planeerib iseseisvuspäevaks midagi eriti julma

Laupäeval ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et Venemaa võib tuleval nädalal teha midagi „eriti julma“.

„Meil tuleb olla teadlik, et sel nädalal võib Venemaa üritada teha midagi eriti vastikut ja midagi eriti julma,“ hoiatas president. „Tõdeme, et selline meie vaenlane on. Igal teisel nädalal selle kuue kuu jooksul on Venemaa teinud kogu aeg üht ja sama – vastikut ja julma,“ ütles Zelenskõi videopöördumises.

Zelenskõi märkis, et agressorriigi üks peamisi eesmärke on „ukrainlaste alandamine, meie võimete ja kangelaste devalveerimine ning uskmatuse, hirmu ja uute konfliktide külvamine“.

„Just seetõttu on oluline mitte iial, mitte hetkekski sellele vaenulikule survele järele anda, mitte end üles keerata, nõrkust välja näidata,“ rõhutas ta. „Meil kõigil tuleb olla piisavalt tugevad, et vastu seista mis tahes vaenlase provokatsioonidele – just nagu on ka oluline panna okupandid vastutama kõigi nende rünnakute ja kogu selle terrori eest.“

Varem andis riiklik julgeoleku- ja kaitsenõukogu teada, et neile teadaolevatel andmetel valmistab Venemaa iseseisvuspäevaks ette provokatsioone, ennekõike president Zelenskõi vastu.