Politsei hurjutab kipsis käe ja jalaga tõukeratturit: uljad juhid ei õpi, enne kui tagajärjed käes

„Elu on näidanud, et uljad juhid ei õpi, enne kui tagajärjed käes,“ kirjutati ametkonna sotsiaalmeediakontol. „Paraku ei õpi mõned ka vist pärast seda. Kuidas küll kipsis jala, kipsis käe ja karguga elektrilisel tõukerattal tasakaalu on võimalik hoida, jääb seekord meile mõistatuseks.“

Prefektuurist lisati juurde, et möödunud nädalalõpul toimus 14 liiklusõnnetust elektriliste tõukerataste osalusel ning kõik juhid said tõsiseid vigastusi ja vajasid haiglaravi. „Kui ka sina ei taha lõpetada oma sõitu EMO-s, palun veendu, et: juhid tõukeratast ainult kaine peaga; sõidad üksi; sõiduteele lähenedes peatud, vaatad ja veendud, et autosid ei tule või nad on seisma jäänud, ning kannad kiivrit,“ loeti politseiametnike poolt inimestele sõnad peale.