USA ja Lõuna-Korea alustasid vaatamata Põhja-Korea heidutusele sõjaväelisi õppusi

Õppused on suurimad alates 2017. aastast. Mais ametisse astunud Lõuna-Korea president Yoon Suk-yeol lubas kahe riigi ühisõppused „normaliseerida“, et tugevdada heidutust Põhja-Korea vastu. Vahepeal vähendati õppuseid, kuna Yooni eelkäija püüdis taasalustada kõnelusi Põhja-Koreaga. Põhja-Korea on nimetanud Lõuna-Korea territooriumil peetavaid sõjaväelisi õppusi „sissetungi harjutamiseks“. Õppuste maht on vahepealsetel aastatel väiksem olnud ka COVID-19 pandeemia tõttu.