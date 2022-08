VIDEO ja FOTOD | Haridusministeeriumi kantsler: üleriigilist distantsõpet soovitame väga-väga vältida. Kiirtestimine jätkub

„Meie eesmärk on hoida haridus- ja noorsootööasutused turvaliselt avatud kõikidel haridusastmetel ja -liikides,“ ütles kantsler Vinter-Nemvalts. „Üleriigilist distantsõpet soovitame väga-väga vältida. Eelmine õppeaasta näitas, et töötab põhimõte, kus distantsõppele mineku otsused tehakse konkreetsetest juhtumitest ja piirkondadest lähtudes, mitte ei anta üleriigilisi soovitusi.“

Tema sõnul toimiski eelmisel õppeaastal põhimõte, kus distantsõpet rakendati konkreetses klassis või kooliastmes. „Ja nii see võiks olla ka sellel aastal,“ ütles Vinter-Nemvalts. „Mida jätkuvalt tõsiselt soovitame, on see, et distantsõpet tuleks vältida eelkõige nooremates klassides ja tuge vajavate õpilaste puhul.“