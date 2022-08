Soome väikesaarel tapeti 20-aastane naistaksojuht

Võimude teatel on üks inimene jõhkras kuriteos kahtlustatavana kinni peetud, ent veel pole teada, kas ta pani oma teo toime üksinda või oli tal ka kaasosalisi, kes on jätkuvalt jooksus.

„Üks inimene on praegu vahi all,“ märkis politseiuurija Jari Kiiskinen. „Juhtumi uurimine on veel algfaasis. Täpsemat teavet uurimise käigu kohta antakse siis, kui see on võimalik, ohustamata juurdlust.“