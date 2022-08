Vene kaitseminister: keelata meil ELi reisida on natslik

Ta jutustas, kuidas Eestis ja Lätis on „SS-leegionäride marsid muutunud traditsioonisteks ning sõjakurjategijatele püstitatakse mälestusmärke ja obeliske“. Veel märkis Šoigu, et Leedus „kõlavad natslikud loosungid ja üleskutsed juba suisa avalikult“.

Oma avakõnes tsiteeris Vene kaitseminister kommunisti Georgi Dimitrovit, kes nimetas fašismi „elajalikuks šovinismiks, keskaegseks barbaarsuseks ja ohjeldamatuks agressiooniks teiste rahvaste ja riikide vastu“. Ta märkis, et „ajaloost on halvasti õppinud need, kes oma jõule toetudes teiste kallal vägivallatsevad“.