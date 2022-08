VIDEO | Putini liitlase ja suurvene šovinisti Aleksandr Dugini tütar hukkus autopommi plahvatuses

Vene riikliku uudisteagentuuri TASS teatel plahvatas Darja Dugina juhitud auto Moskva lähedal. Riigi pressiteenistusele ütles naist tundev organisatsiooni Russkii Gorisont juht Andrei Krasnov, et Dugina sõitis suurel kiirusel ja kaotas auto üle kontrolli. „See oli lausleekides,“ lausus mees.

Krasnovi sõnul kuulus auto Aleksandr Duginile . „Dasha sõidab tavaliselt teise autoga, aga täna sõitis ta sellega ning Aleksandr liikus eraldiseisvalt,“ lausus ta ning lisas, et sihtmärgiks oli tõenäoliselt Dugin või võib-olla ka isa ja tütar ühekorraga. Mõlemad on olnud innukad Ukraina-vastase sõja toetajad.

60-aastane Moskva ülikooli professor Aleksandr Dugin on üks Vladimir Putini õukonna kurikuulsamaid liikmeid, keda on tituleeritud mitmeti: filosoof, ideoloog, politoloog, geopoliitik, neofašist, neonats, traditsionalist, natsionaalbolševist, eurasianist. Dugini üks suurejoonelisemaid mõtteid on olnud ühtse impeeriumi loomine, mis laiuks Dublinist Vladivostokini ning ulatuks lõunasuunaliselt India ookeanini, olles vastukaaluks Ameerika mandrile, kirjutas filosoofiadoktor Kalle Truus juunikuises Maalehe arvamusloos.