VIDEO | Kersti Kaljulaid lõimumisprobleemist: olen veendunud, et kui agressor ründaks, oleksime koos ja ühtsed

„Narva inimestel oli üks küsimus: kas nii, nagu Narvat, koheldakse ka Tallinnat ja Saaremaad, kui asi puudutab monumente? Meil on võimalus anda sellele küsimusele aus vastus,“ sõnas Kaljulaid. „Teine: meil on tekkinud väga palju inimesi, kes õpivad Narva kolledžis Tartu Ülikoolis, kes räägivad sujuvalt ja soravalt eesti keelt. Mulle tundub, et nemad võivad olla meie saadikud sinna kogukonda - neil on vahetu kogemus elamisest autokraatlikus režiimis. Suur hulk neist on tulnud siia sel põhjusel, et seal on nii. Ja minu meelest on nad meie inimesed. Võiksime lubada neil olla meie inimesed.“