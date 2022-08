VIDEO | President Alar Karis lõimumisküsimuse lahendamisest: segadus, väike kaos ja šokk on isegi tarvilik, et siit edasi liikuda

President sõnas Delfile antud videointervjuus, et punamonumentide taustal esile kerkinud lõhe Ida-Virumaa ning ülejäänud Eesti vahel võiks lahenduse leida ühtse ajalookäsitluse õpetamisest. „Tuleb hakata õpetama siin elavatele inimestele, kes nõukogude ajas kinni. Loodame, et nad on vastuvõtlikud sellele ajaloole, mis meil siin on ühine,“ ütles riigipea.

„Nagu eelmine haridus- ja teadusminister ütles: ega me päris hästi ei tea, mida koolides õpetatakse, kuidas õpetatakse, aga me näeme tulemust. Ilmselt pole seda, et õpe oleks ideoloogiavaba. See tuleb käsile võtta,“ rõhutas president. Kuidas seda teha? „Hakake probleemi lahendama,“ kõlas tema suust soovituseks. „Alustage väikestest asjadest, võtke oma tööd tõsiselt. Nähes probleemi, mis üles kerkis monumentidega, siis see segadus, väike kaos ja šokk on isegi vajalik, et siit edasi liikuda.“