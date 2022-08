Venemaa vahetas hirmus Krimmi saatuse pärast välja oma Musta mere laevastiku komandöri

Kuuldused ülema vahetusest hakkasid ringlema juba nädala alguses. Laevastiku uueks juhiks on määratud viitseadmiral Viktor Sokolov, kes väitis TASSile, et Venemaa kaitseminister nimetas ta ametisse eelmisel nädalal. Ta lisas väljaandele, et laevastikku oodatakse lähiajal 12 uut alust, lisaks lennumasinaid ja maismaasõidukeid.

Musta mere laevastiku eelmine ülem, viitseadmiral Igor Osipov, juhtis laevastikku alates 2019. aastast. Mais teatas Suurbritannia kaitseluureagentuur, et Osipovi tööülesanded on pärast laevastiku lipulaeva, ristleja Moskva uppumist peatatud. Ühe Pentagoni kõrge ametniku väitel olevat komandör siis koguni vallandatud, vahendab The New York Times.

Varem töötas 60-aastane Sokolov Venemaa kõrgeima merendusõppeasutuse, Peterburis asuva Kuznetsovi mereväeakadeemia juhina.

„Musta mere laevastik osaleb sõjalises erioperatsioonis ja täidab edukalt kõiki talle seatud ülesandeid,“ olevat laevastiku uus ülem TASSi teatel oma ohvitseridele kinnitanud.

Kremli-meelsed sõjaanalüütikud on Musta mere laevastikku nimetanud Venemaa Ukraina-vastase sõjamasina nõrgimaks lüliks. Alates sõja algusest veebruaris on laevastik kannatanud piinlike tagasilöökide all. Eelmine nädal ründas Ukraina Krimmis asuvat Sakõ õhuväebaasi, hävitades väidetavalt kaheksa hävituslennukit ehk üle poole Vene Musta mere laevastiku lahingulennukitest. Ukraina väitel panid toime erioperatiivtöötajad ja kohalikud partisanid. Käesoleva nädala jooksul on Ukraina viinud läbi veel mitmeid rünnakuid Krimmis asuvale Venemaa sõjaväetaristule. Ühe lääne ametniku sõnul pingutab „Venemaa süsteem“ praegu, et Krimmis toimuvale patuoinaid leida.