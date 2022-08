Helir-Valdor Seeder: tänane karm reaalsus kinnitab, et riikide iseseisvus ja võrdsetel alustel suhtlemine ei ole kellelegi tagatud

Pöördumine tema erakonnakaaslastele on avaldatud täiskujul:

„Taasiseseisvumine ei tähendanud uue riigi loomist, vaid 24. veebruaril 1918. aastal välja kuulutatud Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist õigusliku järjepidevuse alusel. Tänu rahvuslikele ja isamaalistele jõududele eesotsas ERSP ja Eesti Kongressiga, kes kandsid õigusliku järjepidevuse vaimu, saame täna toetuda riiklikule järjepidevusele ja tähistada iseseisvuse taastamist, mitte uue riigi väljakasvamist ENSV rüpest. Sellel erinevusel on väga oluline ja põhimõtteline tähendus nii riigifilosoofilises mõttes kui ka rahvusvahelisest õigusest tulenevalt.

Tänane karm reaalsus maailmas ja meie kõrval Euroopas kinnitab, et riikide iseseisvus ja võrdsetel alustel suhtlemine ei ole kellelegi tagatud. Iseseisvuse hoidmisel on olulised nii rahvuslik mälu ja ajaloo tundmine, eneseteadvus ja riiklik identiteet kui ka rahvusvaheline koostöö. Ilma liitlasteta ja tugeva rahvuslik-riikliku mõtlemiseta ning rahvusvahelisele õigusele toetumata ei suuda isegi meist palju suuremad rahvad ja riigid oma iseolemist tagada. Toetades täna Ukrainat, kaitseme ka Eesti iseseisvust läbi rahvusvahelise koostöö ja liitlassuhete tugevdamise.

Taasiseseisvumispäevale järgneb Molotov-Ribbentropi salasobingu aastapäev, mis on kurb ja ülekohtune verstapost Eesti riigi ajaloos. Natsi-Saksamaa ja kommunistliku NSV Liidu vahel 23. augustil sõlmitud pakt sillutas tee teisele maailmasõjale. Sellega rikuti räigelt rahvusvahelist õigust misjärel NSV Liit ründas Soomet ning okupeeris Eesti, Läti ja Leedu. Meie jaoks tähendas see pikkadeks aastakümneteks iseseisvuse kaotamist, inimõiguste lõppemist, massiküüditamisi ja igat liiki okupatsioonivõimude ülekohut.

Venemaa sõda Ukraina vastu aga näitab, et ka tänapäeval on agressorriigil võimalik räigelt rahvusvahelist õigust rikkuda ning pidada sõda endast väiksema naaberriigi vastu. Eesti on olnud Ukraina aitamisel esirinnas. Seda tööd tuleb jätkata. Eestil Venemaa naabrina lasub kohustus rahvusvahelisel tasandil selgitada Ukraina toetamise olulisust ning innustada sõjaliselt tugevamaid lääneriike ja NATO liitlasi seda senisest enam tegema.