OTSEBLOGI | Vene Musta mere laevastiku peakorteri kohal lasti droon alla, nukukuberner süüdistab Ukrainat

„See kukkus katusele ja süttis põlema,“ ütles ta ja lisas, et suuremaid purustusi ega ohvreid drooni häving kaasa ei toonud. See oli augustikuu vältel juba teine ​​rünnak laevastiku peakorteri vastu.

Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutab, et Venemaa on hakanud Krimmis nähtavalt suurendama julgeolekumeetmeid, mis näitab Venemaa võimude ja tsiviilelanike kasvavat muret Ukraina rünnakute ohu pärast varem turvaliseks peetud aladel.

Venemaa võimud paigaldasid Sevastopolis kontrollpunktid Ukraina autode läbiotsimiseks ja diversantide tuvastamiseks. Teatud Vene sõjaväeblogijad andsid dramaatilisi, pessimistlikke hinnanguid nagu Ukraina väed oleksid rünnakuid Kertši väina sillale ja Belbeki lennubaasile kasutanud, et teha luuret Venemaa õhu- ja raketitõrjevalmiduse kohta ning luua hinnanguid uute rünnakute teostatavuse kohta. Ukraina Strateegilise Kommunikatsiooni Keskus (UA StratCom) teatas 19. augustil, et Vene väed ei kontrolli olukorda Krimmis, mida tõendab Kertši väina silla blokeerimine ja õhualarmide aktiveerimine Sevastopolis esimest korda alates invasiooni algusest. StratCom hoiatas, et Ukraina väed ei ole Kertši väina silda veel täie võimekusega löönud ning Ukraina eelnevad löögid sillale näitavad, et sild ei ole nii turvaline, kui venelased varem arvasid.