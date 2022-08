Pähklisaju prognoos: auhinnad kõigile

100% kvaliteedigarantii

„Oleme harjunud värskeid puu- ja köögivilju hoolikalt valima, kuid pähkleid või kuivatatud puuvilju ostes ei mõtle paljud isegi sellele, et nende kvaliteet on samuti erinev. Oleme harjunud neid suupisteid valima spontaanselt – meile meeldis värv, pakend, madal hind – me ostame neid, kuigi on väga lihtne petta saada, sest pärast maitsmist ilmneb mõru maitse, kõrvaline lõhn või koostis, näiteks liiga palju rosinaid või ebakvaliteetseid maapähkleid. Seetõttu tunneb Arimex kui turuliider, kes suudab tagada oma toodangu 100% kvaliteedi, kohustust avalikkust harida, kutsudes üles olema teadlikud ja õppima kvaliteeti tunnustama ning selle eest ka auhindu saama,“ räägib Balti- ja Põhjamaade juhtiva pähklite ja kuivatatud puuviljade tarnija Arimexi turundusjuht Gytis Celencevičius äsja alanud kampaania ideest.

Tarbijad, kes on ostnud Arimexi pähkleid ja kahtlevad toote kvaliteedis, on oodatud sellest teavitama ettevõtte kvaliteedispetsialiste ning teadliku suhtumise eest saavad nad kingituseks Arimexi kõrgeima kvaliteediga pähklikomplektid.

„Turul on juba tavaks premeerida ettevõtteid nende saavutuste eest – valime aasta kaubamärke, parimaid tooteid jne. Otsustasime minna teist teed ja selle asemel, et endale preemiaid saada, peaksime premeerima oma kasutajaid, sest just nemad aitavad meil igal sammul end paremaks muuta. Kui suudate tagada kõrgeima kvaliteedi, muutub kõik selgeks, läbipaistvaks ja lihtsaks – meil pole midagi varjata ja isegi kui teeme vea, oleme valmis selle parandama. Usume, et selliselt töötades suudame tõsta latti tänasel pähklite ja kuivatatud puuviljade turul, kus on tõesti arvestatav pakkumine,“ rõhutab juht.

Esmatähtis on läbipaistvus ja avatus