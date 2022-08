FOTOD | Viljandi ostis oma napsisõpradele välikäimla

Viljandis alustati huvitava projektiga, kus napsisõpradel on oma puhkeala. Nüüd on linnavalitsus neile ostnud ka välikäimla. Käimla maksis linnale 840 eurot ning koristamise ja tühjendamise tasu 648 eurot kuus. Välikäimla on seal kuni oktoobrini.