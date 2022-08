Patrušev: Lääs valmistab ette avalikku relvakonflikti Venemaaga

„Sündmused Ukraina ümber näitavad, et läänlased püüavad balansseerida hübriidtegevuse ja avaliku relvastatud konflikti vahepeal meie riigiga, milleks nad pidevalt valmistuvad,“ ütles Patrušev täna Shanghai Koostööorganisatsiooni riikide julgeolekunõukogude sekretäride kohtumisel, vahendab Interfax.

„Ameeriklaste käsul annavad ukrainlased järelejätmatult lööke Zaporižžja tuumaelektrijaama kriitiliselt tähtsatele infrastruktuuriobjektidele. Kui juhtub tehnogeenne katastroof, annavad selle tagajärjed tunda kõigis maailma nurkades. Sealjuures kannavad kogu vastutust selle eest just Washington, London ja nende käsilased,“ lausus Patrušev.

Patrušev ütles ka, et „erioperatsiooni“ käigus Ukrainas võitleb Venemaa Kiievi režiimiga, mis tuli ebaseaduslikult võimule Lääne toel.

„Venemaa peab võitlust just Kiievi marionettrežiimiga, mis tuli võimule läänlaste organiseeritud riigipöörde tulemusena 2014. aastal. Samal ajal kui Ukraina rahvas, kellele on kaheksa aastat peale surutud talle võõraid väärtusi, on ultraparempoolsete bandede ja nende soosijate Ukraina poliitilises eliidis purustamise peamine kasusaaja,“ ütles Patrušev.