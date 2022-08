Soome peaminister ei olnud pidutsemisvideo tegemise ajal puhkusel ja asendajat polnud määratud

MTV Uutiste andmetel salvestati pidutsemisvideo laupäeval, 6. augustil. Kõmuleht Seiska teatas lisaks, et Marini nähti Helsingi restorani Teatteri ööklubis hilisel öötunnil vastu pühapäeva, vahendab Yle Uutiset.

Peaminister pidi algselt olema tol nädalal puhkusel reedest pühapäevani, aga see tühistati. Marin naasis pikemalt suvepuhkuselt tööle tolle nädala neljapäeval. Need andmed on kättesaadavad Soome valitsuse veebilehelt.