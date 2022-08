Navalnõi: miks on Putini suurimad vargad, altkäemaksuvõtjad ja sõjaõhutajad sanktsioonidest pääsenud?

„Putini sõda Ukrainaga on kestnud nüüd kuus kuud. Alates esimesest päevast on Lääne liidrid kindlalt kuulutanud, et Putini oligarhid ja altkäemaksuvõtjad seisavad vastamisi viivitamatute sanktsioonidega ega pääse seekord. Aga nad pääsesid. See on raevulõim sellest, et peaaegu midagi ei ole tehtud,“ kirjutas Navalnõi.