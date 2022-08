Krimmis uued plahvatused õhuväebaasi juures, Venemaal aga laskemoonalaos

Ukraina kaitseministeerium avaldas pärast Timonovo tulekahju algust säutsu lühisõnumiga „suitsetamine tapab!“. Varemgi on Ukraina pool märkinud, et okupeeritud Krimmi sõjaliste sihtmärkide plahvatusi ja tulekahjusid põhjustavad „hooletud suitsetajad“.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles kolmapäeval, et paanikas venelased on mõistnud, et Krimm pole „nende koht“, andes lisaks mõista, et ees võib oodata uusi rünnakuid.

Krimmi hoidmine on Venemaa jaoks võtmetähtsusega. The Guardiani teatel märkis Ühendkuningriigi kaitseministeerium, et Venemaa sõjaväejuhid on tõenäoliselt sealsete tagasilöökide pärast rohkem mures, kuigi Moskva on käsitlenud neid sabotaažina.