VIDEO ja FOTOD | Parempoolsed tegid erakonna. Lavly Perling: oleme nüüd Eestis ainuke tõeliselt parempoolne erakond

Mis eristab Parempoolseid teistest parempoolsetest erakondadest, näiteks Eesti 200-st, kellega tundub maailmavaade pea et sama olevat? Perling rõhutas, et täna sündis Eesti „ainuke parempoolne erakond“. „Reformierakonda on peetud parempoolseks, aga täna vasakvalitsuses olles, on seal parempoolsusest ainult silt järgi,“ rääkis Perling ning lisas, et Parempoolsed on selgelt parempoolse maailmavaatega ning jäävad sellele ka truuks.

Konkreetsetest ideedest Perling veel rääkida ei tahtnud ning ütles, et täna avalikustati ainult erakonna maailmavaatelised raamid. „Kui aeg on küps, et rääkida parlamendi valimiste konkreetsusastmega, siis tulevad ka meie konkreetsed lahendused Eestile,“ ütles ta.

Erakonna moodustamisel ei paistnud rahva seast kuigi palju noori inimesi. Kas neid erakonnas on või mida tehakse, et noort inimest erakonda ja valima meelitada? „Meil on väga tugev noorte seltskond tekkinud,“ ütles Perling ning lisas, et eks noored liikmed tegid oma hääletuse ära kodust ning ei ole lihtsalt huvitatud kuumal suvepäeval üritusele tulemast. „Nad on meiega pardal, nad mõtlevad meiega kaasa,“ ütles Perling.

Parempoolsed valisid ka juhatuse, kinnitasid üldkogul oma maailmavaate alused ning ütlesid välja seisukohad Eesti poliitika sõlmküsimustes.

Parempoolsete juhatusse osutusid valituks: Siim Kiisler, Kristjan Vanaselja, Tõnis Kons, Kati Kuusk, Indrek Luberg, Margit Leerimaa, Andres Kaarmann, Kadri Tillemann, Merle Raun, Henrik Aavik, Andero Laur, Karel Kuningas, Jaagup Ainsalu ja Ann Räämet.

Revisjonkomisjoni valiti: Anne Hansberg, Aive Kalev, Merle Kruus, Mari-Liis Tamm ja Paavo Ulmanis.