Eesti 200 lahkus Narva koalitsioonist. Raik: tegelikult räägime ainult ühest inimesest

Eesti 200 Narva piirkonna juhi Denis Larchenko sõnul oli koalitsiooni lagunemine selge, kui koalitsioonipartner ei suutnud tagada oma hääli ja toetust Narva tanki teisaldamise otsusele. „Seejärel nõudsime, et nad esitaksid meile plaani, kuidas nad väldivad vastutusest kõrvalehiilimist ning poliitilist argust, ja nõudsime volikogu esimehe väljavahetamist. Tänane volikogu esimehe teade, et mingit vastutust ei soovita võtta ja süüdi on vaid riik, on viimane piisk meie karikas, mis kinnitab, et selles koalitsioonis me edasi minna ei saa, sest see seisab mineviku varjude eest ja ei tööta Narva jaoks vajalike muutuste nimel. Sellele ei ole ka Eesti 200 valijad andnud oma mandaati,“ rõhutas Larchenko.

Larchenko sõnul on tal hea meel, et viimase kaheksa kuu jooksul õnnestus Narva linnas viia ellu mitmeid olulisi muutusi. „ Narvas on alanud suur koolivõrgu reform. Märkimisväärsed on olnud ka muutused majanduskeskkonna parandamisel ja linnaruumi kaasaajastamisel,“ märkis Larchenko.

Larchenko sõnul jätkab Eesti 200 Narva linnavolikogus kindlasti tööd Narva linna jaoks vajalike muutuste nimel.

Linnapea Katri Raik ütles, et Eesti 200 kõlab küll suurejooneliselt, aga tegelikult lahkus koalitsioonist ainult üks inimene. „Eesti 200-st on koalitsioonis kaks inimest ja minu teada lahkub neist ainult üks inimene,“ ütles Raik ja lisas, et koalitsioonil siiski jääb linnajuhtimises napp enamus. „Selge on see, et viimased päevad on sisepoliitikas olnud pingelised,“ ütles ta.

Raik ütles, et umbusaldusi ta ei karda. „Eks elu annab arutlust, mul on neid umbusaldusi olnud juba kaks tükki,“ ütles ta ja lisas, et sellised pinged on muutuste aja üks tunnuseid.

Linnapea siiski ütles, et eks pinged on õhus praegu terves Narvas. „Siit tuleb lihtsalt edasi minna ja vaadata, kuidas on võimalik Narva linna edasi arendada, kas suudame kriisidele vastu minna,“ ütles Raik.