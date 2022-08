Inglismaal hukkus kaljult alla kukkunud 12-aastane Eesti poiss

Politsei aruandes öeldi, et kolmandad isikud ei olnud asjaga seotud. Kohtuarst Katrina Hepburn ütles, et surmajuhtum oli õnnetus. „Ma ei tea, kuidas Mati kaljult alla kukkus - see oli tunnistamata,“ ütles Hepburn. „Kas ta komistas ja kukkus, kas see oli tuul või kas ta vaatas liiga kaugele üle ääre, ma lihtsalt ei tea.“

Hepburn lisas, et teab, et selline seletamatus ei lohuta Mati perekonda. „Need olid traagilised asjaolud ja minu järeldus on, et see oli õnnetus. Ma ei näe mingeid tõendeid selle kohta, et ta kavatses kaljult kukkuda,“ ütles ta.