Kremli esipropagandist Solovjov: kas NATO on valmis minema tuumasõtta Balti riikide idootsuse pärast?

Solovjov nimetas Eestit, Lätit ja Leedut „Balti võmiraatideks“, mis ühend venekeelsest sõnast võmirat „välja surema“ ja sõnast emiraat. Samuti nimetas Solovjov Balti riike „natsideks“, kes püüavad keelata venelastel oma keeles rääkimist. Solovjov ähvardas, et Venemaa võib saata oma väed venekeelset elanikkonda kaitsma, nagu teeb seda Ukrainas.

„Te rikute etniliste vähemuste õigusi. Me toode praegu väed venekeelse elanikkonna kaitseks sisse... Kas Berliin, Pariis, London ja Brüssel on valmis meie rakettide löökidest põlema? Aga kui vaja, taktikalise tuumarelva kasutamisest? Kas Ameerika on valmis astuma lahingusse Balti võmiraatide eest, kes oma natsihulluses rikuvad venekeelsete õigusi?“ küsis Solovjov.