OTSEBLOGI | Vene õhtuses raketilöögis Harkivile hukkus seitse inimest, varahommikuses veel kolm

„Purustused on kohutavad. Seitse inimest hukkus, 16 on vigastatud, nende hulgas on 11-aastane laps. Üks mees on raskes seisundis, teised on hospitaliseeritud, keskmises seisundis,“ teatas Harkivi oblasti sõjaadministratsiooni juht Oleh Sõnjehubov.