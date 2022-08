FOTOD | Vägivallaennetuse tunnustusauhinna pälvis seitse silmapaistvat inimest

Ardo Ranne on Põhja politseiprefektuuri inimkaubanduse teemavaldkonna ekspert, kes on alati orienteeritud operatiivsele koostööle. Ardol on ajalooline mälu, kuidas inimkaubanduse vastast võitlust Eestis alustati, kuidas lõpetati Eestis bordellide tegutsemine, millised väljakutsed on tulnud vastu võtta, et avastada inimkaubanduse kuritegusid praegusel ajal ning kuidas seda kõike teha väikese meeskonnaga. Ta on kindlameelselt tekitanud võimalusi ja ehitanud meeskonda, et tegeleda kupeldamise vastase võitlusega. Tema eesmärk on, et inimõigused oleksid tagatud ning ei väärkoheldaks naisi, kes on Eestisse saabunud mujalt või on siit pärit. Ardo töö tulemusena on politseis kasutusel head tehnoloogilised lahendused, millega saab hoida silm peal seksuaalteenuste müügi pakkumistel Eestis. Ta jagab oma teadmisi ka uutele politseinikele ning juhendab abipolitseinikke.