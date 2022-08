FOTOD | Reinsalu kohtumisel Soome välisministriga: peame tõkestama Venemaa kodanike sisenemist Euroopa Liitu

Välisminister tunnustas Soomet tugeva toetuse eest Ukrainale ja rõhutas, et peame Ukraina selja taga seisma nii kaua kui vaja, lähtudes riigi abisoovidest. „Ukraina on Venemaa sõjas võidelnud juba 175 päeva, kaitstes nii oma riiki ja rahvast kui ka terve Euroopa jaoks olulisi väärtusi ja põhimõtteid. Praegu tuleb keskenduda kaitseabile ja alustada juba ülesehitustöid, et aidata Ukraina riiki ja inimeste elukorraldust taastada,“ ütles Reinsalu.