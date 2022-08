Läti minister süüdistas venekeelse enamusega Daugavpilsi punamonumentide mahavõtmise sabotaažis

„Daugavpilsi duuma tegevus näeb üha rohkem välja seadusega kehtestatud kohustuste sabotaažina objektide demonteerimise asjus, mis ülistavad okupatsioonivõime ja kaitsevad okupatsiooni „kangelasi“, mis praegustes geopoliitilistes tingimustes on eriti ärevust tekitav olukord. Duuma ei tohi seaduse järgimisega venitada ja me ootame, et omavalitsus esitab selle nädala jooksul ministeeriumile tegevusplaani objektide mahavõtmise kohta. Tahan rõhutada, et ministeerium võtab kõhkluseta tarvitusele meetmed seadusega kehtestatud normide täitmiseks,“ lausus Plešs.