Armeenias süüdistati kaubanduskeskuse plahvatuses Venemaad. Viimane saatis protestinoodi

„Oleme nördinud kohalikus inforuumis levitatavate valeuudiste üle, mis sisaldavad teotavaid ja valesid süüdistusi Vene struktuuride aadressil osaluses selle aasta 14. augustil kaubanduskeskuse Surmalu territooriumil toimunud tragöödias. Peame seda otseseks provokatsiooniks sellise laimu taga seisvate poliitiliste jõudude poolt, mis on suunatud Vene-Armeenia liitlassuhete õõnestamisele. Ootame Armeenia võimudelt samme, mis on suunatud selliste ebasõbralike ilmingute tõkestamisele, sealhulgas vajalikke avalikke kommentaare,“ teatas Venemaa saatkond.

Venemaad süüdistasid plahvatuses Armeenia rahvuslaste erakond Sasna Tsrer ja mitmed meediakanalid. Mõned Armeenia poliitikud kinnitasid, et plahvatuse taga võisid olla Vene eriteenistused ja et isegi on näha Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) käekiri.