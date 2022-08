Erakondade reitingud: EKRE tõuseb, Isamaa ja Eesti 200 langevad

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,9%, konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 21,3% ja Keskerakonda 16,5% valimisõiguslikest kodanikest. Järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (9,1%), Eesti 200 (8,7%) ning Isamaa (8,1%).

Pärast mitu kuud kestnud tõusu on Isamaa toetus viimase kahe nädalaga langenud 1,3 protsendi võrra ning reitingutabelis langeti taas Eesti 200 seljataha. Samal ajal on jätkuvalt pigem langustrendis ka Eesti 200, mis on nüüd madalaimal tasemel alates oktoobrist 2020.