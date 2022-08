VIDEO | Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup: kui provokatsioonid jätkuvad, võtame inimesed vastutusele

Täna võeti kinni 9 inimest, nende seas ka provokaatorid. Tarvo Kruup ei osanud öelda, kas nad ka ohtu kujutavad, aga ta loodab Eesti inimeste heale käitumisele. “Aga muidugi me ei saa seda välistada, et provokatsioonid jätkuvad, et üleskutsed jätkuvad ja punasümboolika levitamine jätkub. Aga kui see jätkub, siis meil tuleb sellele reageerida ja siis vajadusel vastutusele võtta inimesed,“ rääkis ta.