VIDEO | Viimsi sõjamuuseumi direktor: tanki saab vaatama tulla reedest

Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi direktor Hellar Lill sõnas, et monumendi jaoks on ruumi tehtud ning samasugune tank on neil näitusel ka olemas. „Ta on sama suur samasuguste tehniliste andmetega, aga jah, mõistagi sellel tankil on oma lugu, aga siin sõjamuuseumis saab ta olema üldises sõjaajaloo kontekstis ka Teise maailmasõja kontekstis ja teistpoolt ka sõjatehnikaajaloo kontekstis,“ rääkis Lill.