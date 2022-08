Narva tankiga seoses on vahistatud üheksa inimest

Palju vaidlusi tekitanud Narva tank T-34 viidi täna lõpuks linnast minema. Monumendiaustajate reaktsiooni ei osatud ette näha, kuid politsei kinnitab, et päev Narvas on seni möödunud rahulikult ja tõsisemate vahejuhtumiteta.

Tänasel politsei pressikonverentsil ütles PPA esindaja, et kinni on peetud üheksa inimest, kellest osad on juba vabastatud.