Venemaa Pervõi Kanal: Eesti šokeerib järjekordselt russofoobia mastaapidega

„Algas kõik sellest, et kell seitse hommikul sulges politsei tee, pärast sõitsid kohale eriväed, andsid neli minutit, et asjad kokku panna ja sealt lahkuda. Noh, inimesed seal loomulikult sellisele tõsisele suurele jõule vastupanu osutada ei saanud. Mõni peeti kinni, mõnda hirmutati. Noh ja edasi loomulikult oli seal helikopter, filmiti õhust, seal olid väed. See oli vägede operatsioon, see ei olnud väga suur, seal oli 40 autot, aga see oli valitsuse erioperatsioon,“ rääkis Pervõi Kanalile Oleg Ivanov, keda nimetatakse „ühiskondliku liikumise KOOS/VMESTE/Estonija liidriks“.