VIDEO | Katri Raik: oleme Narva elus keeranud järgmise lehekülje – vaatame, kuidas meil õnnestub see täita rahulike tähtedega

Raik sai tanki ja teiste punamonumentide Narvast ära viimisest teada täna varahommikul. „Peaminister helistas täna hommikul 6:50,“ sõnas Raik.

Raik kinnitas, et saab endise siseministrina aru, kui oluline on selliseid asju teha võimalikult kiiresti. „Ei ole mõtet teha nägu, et ma olen väga üllatunud, et riik selle sammu astus. Eile Narva volikogu andis käest ära võimaluse otsustada,“ nentis Raik.

Narva volikogu liikmete meeleolud seoses tanki ära viimisega on väga erinevad. „Kes arvab, et õige on riigiga kohtusse minna. Kes arvab, et tuleb hakata rahulikult läbi rääkima, mis mälestusmärkidest edasi saab,“ kommenteeris Raik.

Narva linnapea nentis, et linnavõimudel on ees väga palju selgitustööd. „Täna kell 16 koguneb eile moodustatud volikogu komisjon, mis pidi tegelema nii monumentide kui ka tänavanimedega, vaatame, mis meeleolud on selles komisjonis,“ ütles Raik.

Raik sõnas, et on saanud tänase päeva jooksul saanud nii toetavaid kui ka laitvaid sõnumeid, ent hetkel on oluline rahuneda. „Ma soovingi eelkõige Narva inimestele rahu ja ühisosa otsimist, kuidas me siit nüüd edasi läheme. Sisuliselt oleme me Narva elus keeranud järgmise lehekülje ja vaatame, kuidas meil õnnestub see lehekülg siis täita rahulike tähtedega,“ sõnas Raik.

Raik kinnitas, et jätkab Narva linnapeana. „Ma olen täna hommikul mitu korda emotsionaalselt öelnud, et ma ei taha midagi kuulda riigikogu valimistest ja see minu emotsioon on ju inimlikult mõistetav. Narva linnapeana ma kindlasti jätkan nii kaua, kui mul võimalust on, nii kaua, kui volikogu enamus mind toetab. Ma teen oma parima selleks, et tänases keerulises olukorras hoida kõiki Narva inimesi koos,“ ütles Raik.

Narva linnapea rõhutas, et täna ei lõigatud 9. maid kalendrist välja. „Ühest küljest me tõesti võtame midagi ära, millega inimesed on harjunud, mis on neile armas. Kas me saame sellest aru või ei saa, mina vähemalt mõistan seda, aga me peame midagi ka asemele pakkuma. Elu ei salli tühja kohta,“ märkis Raik.