Prokuratuuri aastaraamatust nähtub, et Taani valiti laboriks seetõttu, et Eesti politsei on siinsel fentanüüliturul nii palju tolmu üles keerutanud, et siin on lihtsalt liiga ohtlik tegutsema hakata. Selleks valitigi Eestist piisavalt kaugel asuv turvaline Taani.