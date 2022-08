Kaitseminister Šoigu: Venemaa ei kavatse Ukrainas tuumarelva kasutada

„Sellel foonil levitatakse massiteabevahendites väljamõeldisi sõjalise erioperatsiooni käigus väidetava Vene taktikalise tuumarelva kasutamise ettevalmistamise või valmisoleku kohta kasutada keemiarelva. Kõik need informatsioonilised valeuudised on absoluutne vale,“ ütles Šoigu.

„Sõjalisest seisukohast ei ole vajadust Ukrainas seatud eesmärkide saavutamiseks tuumarelva kasutada. Vene tuumarelvade peamine otstarve on tuumarünnaku ärahoidmine. Nende kasutamine piirneb erakorraliste asjaoludega, mis on kindlaks määratud Venemaa juhtdokumentides, mis on laialdasele tutvumisele avatud,“ lausus Šoigu.