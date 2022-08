Ilmar Raag: kui vabastaja osutub vägistajaks, siis ei saa rääkida rõõmust vabanemise üle

Tank sümboliseeris juba varemgi Vene impeeriumi vallutusi ja kannatusi, mida pidi tundma kogu Ida-Euroopa, ning me lootsime ehk, et see kõik vajub aegamisi iseenesest ajalukku, kõneles Raag. Ent kui praegu leidub Eestis inimesi, kes impeeriumi põhjustatud kannatusi ei tunnista, siis on nad ju valmis heaks kiitma uusi kannatusi, mida seesama impeerium võib taas põhjustada.