Narva opositsionäär Aleksei Jevgrafov tanki teisaldamisest: ainult debiilik ei saa aru, et see oli Natalia Umarova ja Katri Raigi kokkumäng

Eesti200 Narva piirkonna juht ja koalitsiooni volikogu liige Denis Larchenko sõnas Delfile, et nagu linnapea Katri Raigi silmiski, on ka tema arvates sealse opositsiooni käitumine kahetsusväärne. „Nende käitumine iga kord näitab seda, et neilt on võimalik oodata ükskõik mida, me kunagi ei saa seda ennustada,“ sõnas ta opositsiooni eilsete tegude kohta.

Larchenko avaldas ka, mis eilsel volikogu istungil valesti läks.

„Nädal aega tagasi oli kokkulepe, kõik fraktsioonid allkirjastasid, sealhulgas Jevgrafov ja keskid. Kõik allkirjastasid seda, et me teeme seda ühiselt ja teeme seda vastavalt esialgsele plaanile. Kaks tundi enne volikogu istungit tulevad nad ja teevad ettepaneku, muudatusettepaneku esimesele küsimusele, mis puudutas tankide monteerimist ja äraviimist, ja panevad sinna sellised tingimused, mis on väga kahetsusväärselt eelkõige selles võtmes, et need ettepanekud, mis sealt tulid, ei oleks mitte mingil moel riigi poolt aktsepteeritud,“ sõnas ta.

Larchenko sõnul muutsid nad oma meelt viimasel hetkel.

„Selliseid asju lihtsalt ei tehta niipidi,“ oli Larchenko pettunud.

Jevgrafov: see oli linnapea ja volikogu aseesimehe kokkumäng

Narva linnavolikogu opositsioonisaadik Aleksei Jevgrafov sõnas Delfile, et otsus ei olnud kindlasti mitte ootamatu. „Ma kogu aeg rääkisin, et käib teatud kokkumäng ja nii või teisiti, aga tank viiakse nagunii minema,“ sõnas ta.

„Ma olen veidi hämmastunud, et kogu kupatus algas vähem kui üks ööpäev peale seda, kui volikogu istus, see tähendab, et tehnika oli juba valmis, inimesed olid kohal ja kõik oli planeeritud ja ainult debiilik ei saa aru, et see oli (Natalia – toim) Umarova (volikogu aseesimehe – toim) ja Katri Raigiga kokkumäng,“ lisas Jevgrafov.

Aleksei Jevgrafov sõnas Delfile, et ta ei hakkaks ennustama, mida oodata valitsuse poolt, sest tema sõnul võib sealt oodata kõike. „See oleks nagu ilmaennustus,“ ütles ta.

Jevgrafov rääkis, et ta ei ole valitsuses pettunud, sest ta ei oodanud neist midagi muud.