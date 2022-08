Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill: tankile on koht seatud valmis Laidoneri muuseumi rasketehnika angaaris

„Meie oleme valmis. Saabudes vaatavad muuseumitöötajad tanki üle, varustavad ta vajalike siltidega ning siis on kõigil huvilistel võimalik tulla seda vaatama,“ kinnitas Lill.

Täpselt samasugune tank T-34 on tegelikult sõjamuuseumis juba olemas.

Lill selgitas, et sõjamuuseumis pannakse Vene sõjaväe tank Teise maailmasõja ajaloo konteksti, ehk ta ei ole muuseumis enam eraldiseisev monument. Muuseumis on ta teiste sõjatehnika eksponaatide kõrval ja vaataja näeb seda vastavas kontekstis. „Kui kellelgi on olnud kallutatud ajaloo käsitlus, siis siin saame seda käsitlust kallutada teisele poole ja näidata tegelikku sõjapilti,“ selgitas Lill.