VIDEO | Urmas Reinsalu: Venemaa ähvardused ei mänginud mingit rolli Narva tanki ja teiste punamonumentide teisaldamises

„Nende ähvarduste eesmärk on meid heidutada, et me poleks nii ühemõtteliselt Ukraina toetajad,“ sõnas Reinsalu Venemaa korduvate ähvarduste kohta nii Eesti kui teiste Ida-Euroopa riikide suunal. „Venemaa on varem [punamonumentide teisaldamist] hukka mõistnud ja teeb seda retooriliselt ka edaspidi. Küsimus on selles, kui ärplevas või sõimlevas stiilis need on,“ lisas minister.

Reinsalu rõhutas, et Venemaa ähvardused ei mänginud mingit rolli punamonumentide teisaldamise otsuses. „Me ei lase ennast mõjutada ähvardustest ja selle alusel me oma elu ei korralda,“ sõnas ta. Venemaa on püsivalt sekkunud punamonumentide eemaldamise diskussiooni. „See on püsiv protsess, millega mitte ainult meie, aga ka teised riigid peavad arvestama. Kas see tähendab aga jõuga sekkumist? Ei, ohuhinnang sellist tõenäosust realistlikuks ei hinda,“ vastas Reinsalu.

Eesti kindlasti informeerib meie partnerriike punamonumentide osas langetatud otsusest. „Ma arvan, et mingit konteksti selgitamist küll vaja pole. Venemaa on selle asja [konteksti] oma genotsiidisõjas pehmelt öeldes muutnud antipaatseks,“ teatas Reinsalu.

Eesti plaanib Euroopa Liidule esitada plaani kaheksandaks sanktsioonipaketiks, mis eeskätt piiraks Vene kodanike liikumist Euroopa Liitu. Seni on Saksamaa kantsler Olaf Scholz olnud kriitiline Ida-Euroopa riikide osas, kes on keelanud turismiviisade väljastamise Venemaa kodanikele. „Uut paketti on meilt palunud ka Ukraina liidrid,“ kinnitas Reinsalu.