Kuna vahepeal kuulutati kohtuistung paariks tunniks Repsi laste delikaatsemate isikuandmete kaitseks kinniseks, siis paljud tunnistused jäid avalikkusele teadmata. Siiski selgus peale kinnist vooru ministeeriumi kui kannataja esindaja Marko Kairjaku küsimustevoorus, et Tattar on tunnistanud, et sõidutas Repsi lapsi kooli, lasteaia ja huviringide vahet. Ühtlasi oli last hoidnud ka Repsi kodus.