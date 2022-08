Katri Raik „T-34“ ootamatust teisaldamisest: Narva linn on šokis, ehmatasin valitsuse otsusest isegi

Mis jälje see Narva linnale jätab, on Raigi sõnul veel vara öelda, kuna „praegu on šokk“. „Paari nädala pärast saab seda alles kirjeldada,“ ütles ta.

Raik sõnas, et kui inimesed on öelnud, et nad armastavad Eestit, siis on selle all on mõeldud maad, mitte valitsust. Ta sõnas, et tuleb vaadata ka mujale, mitte ainult Narva, sest pahameel kasvab. „Ma loodan, et riik ei unusta Narvat, kui tänane päev on läbi,“ sõnas linnapea Raik.