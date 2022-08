OTSEBLOGI | Krimmis kõlasid plahvatused ja näha on musta suitsu sammast. Väidetavalt põleb Vene sõjaväeosa

Internetis jagatakse aktiivselt videoid ja fotosid. Suitsu on näha kilomeetrite kaugusele.

Ukraina ülemraada liige Oleksi Hontšarenko teatas, et plahvatused toimusid Džankoi rajooni Azovske asulas. Tema andmetel põleb venelasate laskemoonaladu.

Krimmitatari rahva esindusorgani Medžlise esimees Refat Tšubarov teatas Facebookis, et Džankoi rajoonis Azovskoje asulas põleb Vene sõjaväeosa.

„Ajutiselt okupeeritud Krimmist teatatakse: edukas tabamus orkide sõjaväeosale Džankoi rajooni Qalay (praegu Azovskoje) asulas. Plahvatused on kõlanud tunni jooksul,“ kirjutas Tšubarov.

Venelased on koondanud Valgevene Zjabrovka lennuväljale 14 õhutõrjekompleksi S-400, kuni 60 raketti nende jaoks ja ohtralt muud raskerelvastust, teatas Valgevene Telegrami kanal Belaruski Gajun.

„Olukorra lennuväljal analüüs tõendab, et raketitule andmise võimalus Ukraina territooriumile ei ole mitte ainult säilinud, vaid pigem käib ettevalmistus massiliseks raketilöögiks Ukraina territooriumile lähinädalatel. Sellest annab tunnistust ka see, et pärast viimast massilist tulelööki 28. juulil ei ole Valgevene territooriumilt Ukrainasse lastud ühtki raketti,“ teatas Belaruski Gajun.