VIDEO ja BLOGI | Monument „T-34“ jõudis sihtkohta. PPA: Narva tankiga seoses on vahistatud üheksa inimest

Peaminister Kaja Kallase sõnul aitab tänane otsus keskenduda ühisele tulevikule ja aitab hoida fookust kõige olulisematel ülesannetel, milleks on Eesti julgeoleku kindlustamine ning iga Eesti inimese toimetulek Ukraina sõjast põhjustatud kriisides.

PPA peadirektor Elmar Vaher ütles, et sai valitsuselt palve tanki teisaldamiseks eile õhtul. Tanki teisaldamine kestis ligikaudu neli tundi ja möödus vahejuhtumiteta. Politsei kehtestas päeva jooksul Narva ja Narva-Jõesuu ümbruses liikluspiirangud. Punatank jõudis sõjamuuseumisse kella 15 paiku pärastlõunal.

PPA esindaja kommenteeris tänasel pressikonverentsil, et politsei on päeva jooksul kinni pidanud üheksa inimest, kellest kahe õigusrikkumine on lõpetatud. Kinnipeetud olid põhiliselt kohalikud inimesed.